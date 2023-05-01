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«Авангард» заключил контракт с бывшим капитаном «Адмирала» Шулаком

Соглашение рассчитано на два года.
01 мая 2023 17:06
автор: Александр Евграфов

Омский «Авангард» объявил о заключении контракта с бывшим капитаном владивостокского «Адмирала» чешским защитником Либором Шулаком.

«Нашей команде необходим защитник под большинство, обладающий хорошим броском и способный найти партнера передачей. Приглашение Шулака должно решить эту задачу», - заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Соглашение с чешским хоккеистом рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Шулак провел за «Адмирал» 79 матчей, стал автором 15 заброшенных шайб и 27 результативных передач при показателе полезности +10.

В омском клубе Шулак будет выступать под номером 73.

источник: ХК «Авангард»
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