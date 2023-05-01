«Северсталь» обменяла защитника Пыленкова в «Динамо» на двух нападающих и денежную компенсацию

Защитник череповецкой «Северстали» Даниил Пыленков будет выступать за московское «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Взамен «Северсталь» получит нападающих Александра Скоренова и Эмиля Пьянова, а также клуб выплатит череповчанам денежную компенсацию.

Завершившийся сезон Пыленков начинал в СКА, а затем был обменян в «Северсталь». За череповецкий клуб он провел 40 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 17 голевых передач при показателе полезности +11.

Пыленков являлся третьим бомбардиром клуба среди защитников. В плей-офф он записал на свой счет одну шайбу и четыре результативные передачи.