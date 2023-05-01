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«Калгари» отправил в отставку главного тренера команды Саттера

В минувшем сезоне «Флэймз» не смогли выйти в плей-офф.
01 мая 2023 20:43
автор: Александр Евграфов

Руководство «Калгари Флеймз» отправило в отставку главного тренера команды Дэррила Саттера, сообщается на сайте канадской команды.

Саттер работал с «Калгари» с марта 2021 года. В этом сезоне «Калгари» не удалось выйти в плей-офф, команда заняла девятое место в Западной конференции.

«От имени владельцев «Калгари Флеймз» мы благодарим Дэррила за долгие годы работы в клубе», - говорится в сообщении президента компании Calgary Sports and Entertainment Джона Бина.

Саттер уже работал с «Калгари» с 2002 по 2006 год.

источник: ХК «Калгари Флэймз»
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