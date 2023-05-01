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Чибриков покинул «Спартак» и уехал в НХЛ

Хоккеист будет выступать за «Виннипег Джетс».
01 мая 2023 21:03
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Спартака» Никита Чибриков не стал продлевать закончившийся контракт с клубом.

По информации пресс-службы красно-белых, хоккеист будет выступать за «Виннипег Джетс», который задрафтовал его еще в 2021 году.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Никита провел 32 матча, в которых набрал два (1+1) очка. Красно-белые не смогли выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

Также Чибриков выступал за фарм-клуб «Спартака» - воскресенский «Химик», в составе которого стал обладателем Кубка Петрова. За подмосковный клуб форвард провел 16 матчей, в которых набрал девять (3+6) очков.

источник: ХК «Спартак»
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