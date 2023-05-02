«Рейнджерс» Панарина вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в решающем матче «Нью-Джерси Дэвилз»

Сегодня, 2 мая, состоялся седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Нью-Джерси» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «дьяволов».

В их составе отличились Майкл Маклауд, Томаш Татар, Эрик Хаула и Йеспер Братт.

Российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23. Его соотечественник и партнер по команде, форвард Артемий Панарин покинул площадку с показателем полезности «-1».

Наконец, еще один хоккеист из России, форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко завершил встречу с показателем полезности «-3».

Таким образом, «Дэвилз» выиграли противостояние со счетом 4-3 и прошли в следующую стадию турнира, где сыграют с «Каролиной».

НХЛ. Кубок Стэнли

Первый раунд

Седьмой матч

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 – 29 Маклауд (Палат)

2:0 – 35 Татар (Хишир, Марино)

3:0 – 54 Хаула (Палат, Хьюз)

4:0 – 56 Братт (Марино)

Вратари: Шмид 31/31 – Шестеркин 20/23.

Счет в серии: 4-3