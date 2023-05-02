ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

«Торонто» Ильи Самсонова сыграет с «Флоридой» Сергея Бобровского, а «Вегас» Ивана Барбашева встретится с «Эдмонтоном» Клима Костина.
02 мая 2023 08:39
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 2 мая, завершились матчи первого раунда Кубка Стэнли сезона-2022/23. Таким образом, определились все пары следующей стадии плей-офф НХЛ.

Так, в Восточной конференции сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз».

На «Западе» встретятся «Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Добавим, что на этой стадии турнира сыграют семь хоккеистов из России, а именно: Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Самсонов («Торонто»), Петр Кочетков (»Каролина», в первом раунде не играл), а также Иван Барбашев («Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Клим Костин («Эдмонтон») и Павел Дорофеев («Вегас», в первом раунде не играл).

источник: «Советский спорт»
Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ
«Торонто» Ильи Самсонова сыграет с «Флоридой» Сергея Бобровского, а «Вегас» Ивана Барбашева встретится с «Эдмонтоном» Клима Костина.
02.05.2023 08:39
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Рейнджерс» Панарина вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в решающем матче «Нью-Джерси Дэвилз»
«Дьяволы» выиграли противостояние со счетом 4-3.
02.05.2023 08:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Кто из россиян продолжит борьбу за Кубок Стэнли после первого раунда
Четвертьфинальные серии стартуют 2 мая.
02.05.2023 08:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский хоккеист Грошев подписал контракт с «Тампой-Бэй»
Игрок игроком системы СКА.
01.05.2023 21:20
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Чибриков покинул «Спартак» и уехал в НХЛ
Хоккеист будет выступать за «Виннипег Джетс».
01.05.2023 21:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Калгари» отправил в отставку главного тренера команды Саттера
В минувшем сезоне «Флэймз» не смогли выйти в плей-офф.
01.05.2023 20:43
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Северсталь» обменяла защитника Пыленкова в «Динамо» на двух нападающих и денежную компенсацию
Ранее Пыленков выступал за санкт-петербургский СКА.
01.05.2023 17:16
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Авангард» заключил контракт с бывшим капитаном «Адмирала» Шулаком
Соглашение рассчитано на два года.
01.05.2023 17:06
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Хоккеисты ЦСКА отправились в баню вместе с Кубком Гагарина
Хоккеисты ЦСКА отправились в баню вместе с Кубком Гагарина
Армейцы празднуют второй подряд успех в розыгрыше турнира.
01.05.2023 16:11
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В ЦСКА уверены, что вратарь Федотов после службы в армии вернется в состав команды
В ЦСКА уверены, что вратарь Федотов после службы в армии вернется в состав команды
В мае 2022 года Федотов подписал контракт с «Филадельфией».
01.05.2023 16:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика