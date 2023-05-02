Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Сегодня, 2 мая, завершились матчи первого раунда Кубка Стэнли сезона-2022/23. Таким образом, определились все пары следующей стадии плей-офф НХЛ.

Так, в Восточной конференции сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз».

На «Западе» встретятся «Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Добавим, что на этой стадии турнира сыграют семь хоккеистов из России, а именно: Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Самсонов («Торонто»), Петр Кочетков (»Каролина», в первом раунде не играл), а также Иван Барбашев («Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Клим Костин («Эдмонтон») и Павел Дорофеев («Вегас», в первом раунде не играл).