Капризов сомневается, что поедет летом в Россию

Российский форвард «Миннесоты» не планирует ехать в Россию в нынешнее межсезонье.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Майкл Руссо, 26-летний хоккеист не уверен, что поедет летом в родной Новокузнецк или какой-либо другой город страны.

Напомним, что в первом раунде плей-офф НХЛ «дикари» уступили «Далласу» в шести матчах (2-4).

Добавим, что Кирилл в серии со «Старз» забросил лишь одну шайбу. Он отличился в самой первой игре, завершив противостояние с показателем полезности «-3».

За всю серию Капризов нанес 17 бросков в створ ворот соперника.