Панарин повторил свой антирекорд 6-летней давности в плей-офф НХЛ

Сегодня, 2 мая, «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:4) в решающем, седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Таким образом, «синерубашечники» завершили выступление в плей-офф НХЛ, а российский форвард Артемий Панарин не забросил ни одной шайбы: он провел 7 матчей и отдал 2 голевых паса. 31-летний россиянин повторил свой антирекорд 6-летней давности в Кубке Стэнли: в сезоне-2016/17 хоккеист, выступавший за «Чикаго», также завершил выступление в плей-офф без забитых голов.