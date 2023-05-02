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Панарин повторил свой антирекорд 6-летней давности в плей-офф НХЛ

Россиянин не забросил ни одной шайбы.
02 мая 2023 09:02
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 2 мая, «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (0:4) в решающем, седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Таким образом, «синерубашечники» завершили выступление в плей-офф НХЛ, а российский форвард Артемий Панарин не забросил ни одной шайбы: он провел 7 матчей и отдал 2 голевых паса. 31-летний россиянин повторил свой антирекорд 6-летней давности в Кубке Стэнли: в сезоне-2016/17 хоккеист, выступавший за «Чикаго», также завершил выступление в плей-офф без забитых голов.

источник: «Советский спорт»
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