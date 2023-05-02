Стало известно, в какой клуб может перейти нападающий ЦСКА Окулов

Форвард московского ЦСКА Константин Окулов может покинуть стан армейцев.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28-летний продолжит карьеру в составе ярославского «Локомотива». Отмечается, что Константин стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с ЦСКА.

Напомним, что недавно Окулов стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне ЦСКА обыграл в финальной серии «Ак Барс» (4-3). Седьмая игра состоялась 29 апреля.

В минувшем чемпионате нападающий провел 60 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка.