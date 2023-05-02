Защитник «Локомотива» подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Российский защитник «Локомотива» Даниил Мисюль продолжит карьеру в НХЛ

Как сообщает CapFriendly, контракт новичка с 22-летним хоккеистом заключил «Нью-Джерси». Даниил подписал с «дьяволами» соглашение на два сезона на сумму в 1,85 миллиона долларов.

Мисюль был задрафтован клубом под общим 70-м номером в 2019 году.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 59 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21». В восьми встречах Кубка Гагарина Даниил набрал 1 (0+1) результативный балл при полезности «+4».

Ранее хоккеиста вызывали на сбор национальной команды «Россия 25».