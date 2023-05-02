Ротенберг об играх сборной России: мы сделаем все, чтобы о нас писали все журналисты

Главный тренер СКА и сборной России, составленной из игроков в возрасте до 25 лет, Роман Ротенберг поделился своими ожиданиями от предстоящего турне национальной команды по стране.

«Вся страна будет жить играми сборной России! Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. И мы сделаем всё, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, со 2 по 16 мая команда проведет встречи в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первым соперником россиян станет сборная Белоруссии.

В эти же сроки пройдет чемпионат мира по хоккею, до которого Россия не допущена уже второй год подряд.