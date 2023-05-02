«Металлург» подписал контракт с защитником Прессом

Шведский защитник «Северстали» Робин Пресс покинул команду.

Как сообщает официальный сайт «Металлурга», магнитогорский клуб заключил соглашение с 28-летним хоккеистом. Пресс подписал до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Робин стал четвертым бомбардиром лиги среди защитников в регулярном чемпионате. Шведский игрок набрал 42 очка (11+ 31) в 64 встречах. В семи играх плей‑офф на счету Пресса 6 очков (2+4).

Отметим, что после окончания сезона «Металлург» возглавил экс‑наставник «Северстали» Андрей Разин.