Официально: Павел Порядин стал игроком «Спартака»

Нападающий Павел Порядин стал игроком московского «Спартака».

По информации пресс-службы красно-белых, хоккеист перешел в столичный клуб из нижнекамского «Нефтехимика» в результате обмена на защитника Артема Серикова и нападающего Дмитрия Злодеева, которые большую часть минувшего сезона отыграли за фарм-клуб москвичей - воскресенский «Химик», ставший обладателем Кубка Петрова.

В сезоне КХЛ-2022/23 Порядин провел 73 матча, в которых набрал 41 (24+17) очко.

Напомним, ранее корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев первым сообщил о том, что хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке».