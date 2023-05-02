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Официально: Павел Порядин стал игроком «Спартака»

Хоккеист перебрался в столицу из Нижнекамска.
02 мая 2023 14:00
автор: Александр Шульгин

Нападающий Павел Порядин стал игроком московского «Спартака».

По информации пресс-службы красно-белых, хоккеист перешел в столичный клуб из нижнекамского «Нефтехимика» в результате обмена на защитника Артема Серикова и нападающего Дмитрия Злодеева, которые большую часть минувшего сезона отыграли за фарм-клуб москвичей - воскресенский «Химик», ставший обладателем Кубка Петрова.

В сезоне КХЛ-2022/23 Порядин провел 73 матча, в которых набрал 41 (24+17) очко.

Напомним, ранее корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев первым сообщил о том, что хоккеист продолжит карьеру в «Спартаке».

источник: ХК «Спартак»
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