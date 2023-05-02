Вратарь Исаев будет защищать ворота сборной «России 25» в первом матче с Белоруссией

Сборные России и Белоруссии опубликовали стартовые составы на предстоящий первый матч большого тура российской команды по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Состав сборной России: Исаев (Серебряков);

Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачев — Воробьёв — Порядин;

Карпухин — Мичков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

Состав сборной Белоруссии: Кульбаков (Шостак);

Сапего — Еременко, Алистров — Горбунов — Чезганов;

Бокун — Волочко, Суворов — Белевич — Скоренов;

Паливко — Романович, Мартынов — Пышкайло — Секерин;

Жихарев — Т. Ковгореня, Звягин — Филяев — Игнатенко;

А. Ковгореня.

Сборная сыграет в Челябинске (2, 3 мая), Астане (5, 6 мая), Красноярске (9 мая), Туле (12, 13 мая) и Минске (15, 16 мая). Матч в Челябинске начнется в 16:30 по московскому времени.