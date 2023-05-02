Трехкратный чемпион мира о СКА: вероятно, есть проблемы, о которых мы не знаем

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился своим мнением о результате СКА, который снова остановился на финале Западной конференции, проиграв ЦСКА.

«Выводы должны быть извлечены из постоянных неудач, но, как видим, этого не происходит. Можно, конечно, опять набрать хоккеистов, но есть еще организация игры, тренировочный процесс. Мне кажется, что очень большая колода карт у Романа Борисовича, из которой можно выбирать. Можно что угодно говорить, комментировать, но он тренирует эту команду и знает, что внутри происходит и как. Есть, вероятно, проблемы, о которых мы опять же не в курсе», - приводит слова Терещенко «Спорт уик-энд».

Напомним, в финале Запада питерцы уступили ЦСКА в серии со счетом 2-4.

В итоге Кубок Гагарина выиграли именно московские армейцы, одолев в финале казанский «Ак Барс» в семи матчах.