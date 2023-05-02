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Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль

В ворота соперников россияне отправили четыре безответных шайбы.
02 мая 2023 18:56
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты сборной «России 25» разгромили национальную сборную Белоруссии в первом матче Большого тура сборной. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дублем отличился Валентин Зыков (25-я и 32-я минута), шайбы также забросили Александр Елесин (28), Василий Глотов (41). Вратарь сборной Валентин Исаев отразил все 17 бросков по своим воротам.

В рамках Большого тура сборная России 3 мая сыграет еще один матч с командой Белоруссии в Челябинске. Далее игры пройдут в Астане (5, 6 мая), Красноярске (9 мая), Туле (12, 13 мая) и Минске (15, 16 мая).

источник: «Советский спорт»
Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль
В ворота соперников россияне отправили четыре безответных шайбы.
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