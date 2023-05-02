«Вашингтон» заплатит россиянину Алексееву 1,65 млн долларов за два года

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заплатит российскому защитнику Александру Алексееву 1,65 млн долларов за двухгодичный контракт, подписанный накануне, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

По данным источника, контракт носит односторонний характер и принесет хоккеисту 775 тысяч долларов в первом сезоне и на 100 тысяч больше в сезоне-2024/25.

Алексеев был выбран в первом раунде драфта 2018 года под 31-м номером, а дебютировал в составе основной команды в декабре 2021 года. В минувшем сезоне на счету 23-летнего хоккеиста пять результативных передач в 32 матчах.