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Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии

Игра походила в Челябинске.
02 мая 2023 20:43
автор: Максим Скороходов

Главной тренер «России 25» Романд Ротенберг высказался о победном матче своей команды против сборной Белоруссии (4:0). Игра прошла в Челябинске на «Арене Трактор».

«Хочу отметить болельщиков, атмосфера – просто фантастика. Очень благодарны всем, кто пришёл нас поддержать. Старались показать лучший хоккей, серьёзно готовились. Первый период был тяжёлым, ребята вышли из игрового тонуса. Серьёзно поговорили в перерыве, понравилась реакция игроков, во втором периоде добавили, забили хорошие голы, здорово сыграл вратарь Исаев. Это важная для нас победа, но это только первая игра. Самая важная игра – следующая», - приводит «Чемпионат» слова наставника.

Добавим, что следующий матч «Россия 25» проведет 3 мая снова против сборной Белоруссии в Челябинске. Далее игры пройдут в Астане (5, 6 мая), Красноярске (9 мая), Туле (12, 13 мая) и Минске (15, 16 мая).

Напомним, что российские команды отстранены от турниров IIHF как минимум до конца следующего сезона.

источник: Чемпионат.com
Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии
Игра походила в Челябинске.
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