ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне

Хоккеист сделал откровенное заявление после вылета из Кубка Стэнли.
«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне
02 мая 2023 22:50
автор: Артур Гичунцев
автор фото: НХЛ

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский выразил уверенность, что мог сыграть лучше в этом сезоне. По словам голкипера, он не смог этого сделать, так как не уделял должного внимания физической форме.

«Это то, чего со мной ещё не было. Первые 30-35 игр ощущались как обычно, но потом… Я и мое тело – мы были на разных сторонах. Все небольшие повреждения дали о себе знать одновременно. Моя ошибка была в том, что я не уделял достаточно внимания восстановлению. Так что я продолжал толкать себя к собственным лимитам, работая на тренировках. И после 35-й игры мое тело подвело меня. Этот сезон показал мне, что нужно быть умнее в этом плане», – приводит слова Василевского журналист Эван Клоски в соцсети.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 82 матча и пропустил 159 голов. В Кубке Стэнли вратарь отыграл 6 матчей и пропустил 23 шайбы, а его команда вылетела в первом раунде, уступив в серии «Торонто» (2-4).

источник: «Советский спорт»
«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне
«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне
Хоккеист сделал откровенное заявление после вылета из Кубка Стэнли.
02.05.2023 22:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии
Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии
Игра походила в Челябинске.
02.05.2023 20:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Вашингтон» заплатит россиянину Алексееву 1,65 млн долларов за два года
Столичный клуб продлил контракт с российским защитником.
02.05.2023 20:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль
Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль
В ворота соперников россияне отправили четыре безответных шайбы.
02.05.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Трехкратный чемпион мира о СКА: вероятно, есть проблемы, о которых мы не знаем
Питерцы снова не смогли выйти в финал Кубка Гагарина и побороться за трофей,
02.05.2023 16:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Вратарь Исаев будет защищать ворота сборной «России 25» в первом матче с Белоруссией
Всего в состав российской сборной вошли 19 игроков СКА.
02.05.2023 16:13
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Официально: Павел Порядин стал игроком «Спартака»
Хоккеист перебрался в столицу из Нижнекамска.
02.05.2023 14:00
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Металлург» подписал контракт с защитником Прессом
Последние два сезона хоккеист выступал за клуб из Череповца.
02.05.2023 12:34
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Локомотива» подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»
Хоккеистом будет одним из ассистентов капитана «России 25».
02.05.2023 11:08
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ротенберг об играх сборной России: мы сделаем все, чтобы о нас писали все журналисты
Ротенберг об играх сборной России: мы сделаем все, чтобы о нас писали все журналисты
Сборная России U-25 начинает свое турне по стране.
02.05.2023 11:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика