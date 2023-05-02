«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский выразил уверенность, что мог сыграть лучше в этом сезоне. По словам голкипера, он не смог этого сделать, так как не уделял должного внимания физической форме.

«Это то, чего со мной ещё не было. Первые 30-35 игр ощущались как обычно, но потом… Я и мое тело – мы были на разных сторонах. Все небольшие повреждения дали о себе знать одновременно. Моя ошибка была в том, что я не уделял достаточно внимания восстановлению. Так что я продолжал толкать себя к собственным лимитам, работая на тренировках. И после 35-й игры мое тело подвело меня. Этот сезон показал мне, что нужно быть умнее в этом плане», – приводит слова Василевского журналист Эван Клоски в соцсети.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 82 матча и пропустил 159 голов. В Кубке Стэнли вратарь отыграл 6 матчей и пропустил 23 шайбы, а его команда вылетела в первом раунде, уступив в серии «Торонто» (2-4).