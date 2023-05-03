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Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией»

Стоимость однолетнего контракта составила более 700 тысяч долларов.
03 мая 2023 00:39
автор: Александр Евграфов

Российский защитник Егор Замула продолжит выступать за «Филадельфию Флайерз», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.

Клуб заключил соглашение с 23-летним хоккеистом сроком на один год. Стоимость контракта составляет 775 тысяч долларов.

Замула выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2020/21. На счету россиянина 26 матчей, в которых он отличился четырьмя результативными передачами. Большую часть минувшего сезона Замула провел в фарм-клубе «Филадельфии» в АХЛ, где сыграл 44 матча, забросил одну шайбу и сделал 18 передач.

источник: ХК «Филадельфия Флайерз»
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией»
Стоимость однолетнего контракта составила более 700 тысяч долларов.
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