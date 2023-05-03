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Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце

Дуэль российских голкиперов завершилась в пользу Сергея Бобровского.
Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце
03 мая 2023 08:43
автор: Александр Шульгин
автор фото: NHL.com

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, как собирается восстанавливаться после поражения своей команды от «Флориды Пантерз» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли.

«Я пойду домой, поужинаю и лягу спать. Завтра ведь снова встанет солнце, верно?» - приводит слова Самсонова пресс-служба клуба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды», в составе которой блистал Сергей Бобровский.

Второй матч серии пройдет 5 мая также в Торонто.

источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»
Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце
Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце
Дуэль российских голкиперов завершилась в пользу Сергея Бобровского.
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