Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, как собирается восстанавливаться после поражения своей команды от «Флориды Пантерз» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли.
«Я пойду домой, поужинаю и лягу спать. Завтра ведь снова встанет солнце, верно?» - приводит слова Самсонова пресс-служба клуба.
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Флориды», в составе которой блистал Сергей Бобровский.
Второй матч серии пройдет 5 мая также в Торонто.
источник: ХК «Торонто Мэйпл Ливз»