ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Харламов высказался о будущем Ларионова и его штаба в «Торпедо»

Клуб пока не вел переговоров по продлению контрактов со специалистами.
Харламов высказался о будущем Ларионова и его штаба в «Торпедо»
03 мая 2023 09:18
автор: Александр Шульгин
автор фото: РИА Новости

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб пока не вел переговоров с главным тренером команды Игорем Лариновым и его штабом о продлении контрактов.

«Продление контракта с Ларионовым? Это в перспективе. Не говорили ли об этом? Пока нет. Не хватало времени, потому что «Чайка» играла и только закончила сезон. Летом мы все спокойно обсудим», - приводит слова Харламова «Чемпионат».

Также он добавил, что ситуацию с Андреем Козыревым, которого зовут на пост наставника череповецкой «Северстали» будет обсуждать прежде всего с Ларионовым, однако клуб не собирается чинить препятствий специалисту.

Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» впервые в своей истории добралось до полуфинала Западной конференции, в котором уступило СКА.

источник: Чемпионат.com
Во «Флориде» оценили игру Бобровского в игре с «Торонто»: Кирпичная стена
«Пантеры» продолжают преподносить сенсации в плей-офф Кубка Стэнли.
03.05.2023 09:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Харламов высказался о будущем Ларионова и его штаба в «Торпедо»
Харламов высказался о будущем Ларионова и его штаба в «Торпедо»
Клуб пока не вел переговоров по продлению контрактов со специалистами.
03.05.2023 09:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце
Самсонов о поражении «Торонто» от «Флориды»: Завтра снова встанет солнце
Дуэль российских голкиперов завершилась в пользу Сергея Бобровского.
03.05.2023 08:43
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Павелски оформил покер, но «Сиэтл» все равно дожал «Даллас» в овертайме
Павелски оформил покер, но «Сиэтл» все равно дожал «Даллас» в овертайме
«Кракен» продолжает удивлять спортивную общественность.
03.05.2023 08:04
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией»
Стоимость однолетнего контракта составила более 700 тысяч долларов.
03.05.2023 00:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне
«Такого со мной еще не было»: Василевский назвал свою главную ошибку в текущем сезоне
Хоккеист сделал откровенное заявление после вылета из Кубка Стэнли.
02.05.2023 22:50
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии
Роман Ротенберг похвалил атмосферу на матче «России 25» и сборной Белоруссии
Игра походила в Челябинске.
02.05.2023 20:43
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Вашингтон» заплатит россиянину Алексееву 1,65 млн долларов за два года
Столичный клуб продлил контракт с российским защитником.
02.05.2023 20:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль
Сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии, Зыков оформил дубль
В ворота соперников россияне отправили четыре безответных шайбы.
02.05.2023 18:56
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Трехкратный чемпион мира о СКА: вероятно, есть проблемы, о которых мы не знаем
Питерцы снова не смогли выйти в финал Кубка Гагарина и побороться за трофей,
02.05.2023 16:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика