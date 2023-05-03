Харламов высказался о будущем Ларионова и его штаба в «Торпедо»

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб пока не вел переговоров с главным тренером команды Игорем Лариновым и его штабом о продлении контрактов.

«Продление контракта с Ларионовым? Это в перспективе. Не говорили ли об этом? Пока нет. Не хватало времени, потому что «Чайка» играла и только закончила сезон. Летом мы все спокойно обсудим», - приводит слова Харламова «Чемпионат».

Также он добавил, что ситуацию с Андреем Козыревым, которого зовут на пост наставника череповецкой «Северстали» будет обсуждать прежде всего с Ларионовым, однако клуб не собирается чинить препятствий специалисту.

Напомним, в минувшем сезоне «Торпедо» впервые в своей истории добралось до полуфинала Западной конференции, в котором уступило СКА.