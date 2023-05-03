Харламов-младший прокомментировал завоевание своим клубом Кубка имени легендарного отца

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал, как воспринял завоевание молодежной командой волжан - «Чайкой» Кубка Харламова, названного в честь его легендарного отца Валерия.

«Александр Харламов выиграл Кубок Харламова? Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось», - приводит слова Харламова «Чемпионат».

Напомним, в финальной серии нижегородцы оказались сильнее «Омских ястребов».

Этот трофей стал уже вторым в истории команды.