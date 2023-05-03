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Харламов-младший прокомментировал завоевание своим клубом Кубка имени легендарного отца

«Чайка» по-настоящему удивила всех в минувшем сезоне МХЛ.
03 мая 2023 10:18
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал, как воспринял завоевание молодежной командой волжан - «Чайкой» Кубка Харламова, названного в честь его легендарного отца Валерия.

«Александр Харламов выиграл Кубок Харламова? Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось», - приводит слова Харламова «Чемпионат».

Напомним, в финальной серии нижегородцы оказались сильнее «Омских ястребов».

Этот трофей стал уже вторым в истории команды.

источник: Чемпионат.com
Харламов-младший прокомментировал завоевание своим клубом Кубка имени легендарного отца
«Чайка» по-настоящему удивила всех в минувшем сезоне МХЛ.
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