Харламов-младший прокомментировал завоевание своим клубом Кубка имени легендарного отца

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал, как воспринял завоевание молодежной командой волжан - «Чайкой» Кубка Харламова, названного в честь его легендарного отца Валерия.
«Александр Харламов выиграл Кубок Харламова? Конечно, мне по-человечески очень приятно. Мы ставили цель победить в МХЛ, шли к ней четыре года, и это случилось», - приводит слова Харламова «Чемпионат».
Напомним, в финальной серии нижегородцы оказались сильнее «Омских ястребов».
Этот трофей стал уже вторым в истории команды.
источник: Чемпионат.com