КХЛ назвала трех претендентов на приз лучшему голкиперу сезона-2022/23

Определились претенденты на приз лучшего вратаря сезона в КХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, за награду поспорят Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Адмирал»).

Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 18 мая 2023 года.

Напомним, в минувшей кампании Дорожко провел 44 матча, одержал 18 побед и отстоял 6 матчей на ноль. В активе Исаева – 50 матчей, 28 побед и 7 «сухарей». Что касается Серебрякова, то вратарь «Адмирала» сыграл в 62 матчах, одержал 26 побед и 6 раз оставлял ворота вне прикосновенности.