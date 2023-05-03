Трямкин ждет предложений от клубов НХЛ

Экс-защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассчитывает продолжить карьеру в клубе НХЛ.

Отметим, что 28-летний хоккеист уже играл в североамериканской лиге (2015-2017). В составе «Ванкувера» он провел 79 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности »-6»..

«В России я пока ни с кем не переговоры не веду. Так будет нечестно. Жду звонка из-за океана, но, признаюсь, что долго ждать не собираюсь. И если его не будет, то поручу агентам посмотреть на российские варианты», — цитирует Трямкина «Спорт-Экспресс».

В составе родного «Автомобилиста» Никита провел 554 матча. В этих встречах защитник набрал 118 (31+87) очков.