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Трямкин ждет предложений от клубов НХЛ

В североамериканской лиге хоккеист является неограниченно свободным агентом.
03 мая 2023 12:43
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассчитывает продолжить карьеру в клубе НХЛ.

Отметим, что 28-летний хоккеист уже играл в североамериканской лиге (2015-2017). В составе «Ванкувера» он провел 79 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности »-6»..

«В России я пока ни с кем не переговоры не веду. Так будет нечестно. Жду звонка из-за океана, но, признаюсь, что долго ждать не собираюсь. И если его не будет, то поручу агентам посмотреть на российские варианты», — цитирует Трямкина «Спорт-Экспресс».

В составе родного «Автомобилиста» Никита провел 554 матча. В этих встречах защитник набрал 118 (31+87) очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Трямкин ждет предложений от клубов НХЛ
В североамериканской лиге хоккеист является неограниченно свободным агентом.
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