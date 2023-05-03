«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-форвардом «Автомобилиста» Куликовым

Омский «Авангард» объявил о заключении двухлетнего контракта с нападающим Павлом Куликовым.

«За его плечами огромный опыт, более 500 матчей в КХЛ. Это незаменимый для нижних звеньев мастер, обладающий высокой работоспособностью, умеющий играть на точке вбрасывания, а главное – предельно мотивированный выигрывать с нашей командой», - приводит пресс-служба слова генерального менеджера клуба Антона Курьянова.

Добавим, что КХЛ Куликов играл за «Нефтехимик» (2011-2020) и «Автомобилист» (2020-2023). В прошлом сезоне нападающий набрал 4 (3+1) очка в 48 матчах регулярного чемпионата. Также форвард является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2012).