Абрамов заключил новый контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Виталий Абрамов продолжит карьеру в московском клубе.

Как сообщает »Метарейтинг», заключено новое соглашение армейцев с 24-летним хоккеистом. Контракт рассчитан на два года.

Отметим, что Виталий является воспитанником «Трактора». В 2016 году на драфте НХЛ нападающий был выбран в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Коламбус»

В минувшем регулярном чемпионате Абрамов провел 52 матча, в которых набрал 16 (11+5) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда 26 встреч и 5 (4+1) очков.