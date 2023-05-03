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«Амур» объявил о назначении Мартемьянова на пост главного тренера

Специалист уже возглавлял дальневосточный клуб.
03 мая 2023 14:14
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно имя нового главного тренера «Амура».

Как сообщает пресс-служба клуба cо ссылкой на губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, наставником команды стал Андрей Мартемьянов. О сроке контракте с 60-летним специалисте не сообщается.

Глава региона отметил, что первоочередная задача Мартемьянова, на данный момент, комплектование состава «Амура». В планах клуба - завоевание Кубка Гагарина до 2026 года.

Добавим, что Мартемьянов уже возглавлял хабаровский клуб с 2016 по 2018 годы.

В минувшем сезоне специалист тренировал «Сибирь», которую покинул в апреле, после того клуб вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» 1-4 в серии.

источник: ХК «Амур»
«Амур» объявил о назначении Мартемьянова на пост главного тренера
Специалист уже возглавлял дальневосточный клуб.
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