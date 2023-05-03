ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чайковски подписал контракт со «Спартаком»

Хоккеист провел в КХЛ семь сезонов.
03 мая 2023 15:47
автор: Александр Поволоцкий

Защитник сборной Словакии Михал Чайковски продолжит карьеру в московском клубе.

Как сообщaет пресс-служба «Спaртака», соглашение с 30-летним хоккеистом подписaно на два сезона. В минувшем чемпионaте Михал защищал цвета новоcибирский «Сибири».

На Играх-2022 в Пекинe защитник выиграл бронзовую мeдаль в составе национальной команды.

Ранее Чайковски также игрaл за московское «Динaмо» и «Автомобилист».

В минувшем сезоне словaк провел 64 матча, в которых набрал 18 (8+10) очков при показатели полезности «+9».

источник: ХК «Спартак»
Чайковски подписал контракт со «Спартаком»
Хоккеист провел в КХЛ семь сезонов.
03.05.2023 15:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Козырев утвержден на пост главного тренера «Северстали»
Специалист ранее работал в штабе сборной России.
03.05.2023 15:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Амур» объявил о назначении Мартемьянова на пост главного тренера
Специалист уже возглавлял дальневосточный клуб.
03.05.2023 14:14
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Абрамов заключил новый контракт с ЦСКА
Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
03.05.2023 13:29
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Трямкин ждет предложений от клубов НХЛ
В североамериканской лиге хоккеист является неограниченно свободным агентом.
03.05.2023 12:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-форвардом «Автомобилиста» Куликовым
«Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с экс-форвардом «Автомобилиста» Куликовым
31-летний форвард три года защищал цвета команды из Екатеринбурга.
03.05.2023 12:41
Хоккей
автор: Максим Скороходов
КХЛ назвала трех претендентов на приз лучшему голкиперу сезона-2022/23
КХЛ назвала трех претендентов на приз лучшему голкиперу сезона-2022/23
Его имя объявят 18 мая.
03.05.2023 11:08
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Харламов-младший прокомментировал завоевание своим клубом Кубка имени легендарного отца
«Чайка» по-настоящему удивила всех в минувшем сезоне МХЛ.
03.05.2023 10:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Форвард «Далласа» Джо Павелски установил уникальное достижение в плей-офф НХЛ
Форвард «Далласа» Джо Павелски установил уникальное достижение в плей-офф НХЛ
Американец побил рекорд Мориса Ришара.
03.05.2023 10:00
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Во «Флориде» оценили игру Бобровского в игре с «Торонто»: Кирпичная стена
«Пантеры» продолжают преподносить сенсации в плей-офф Кубка Стэнли.
03.05.2023 09:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика