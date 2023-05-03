«Россия 25» вновь победила команду Белоруссии в Челябинске

Команда «Россия 25» победила в товарищеском матче сборную Белоруссии. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 6:2.

За российскую команду забивали дважды Валентин Зыков, сначала в равном составе (7-я минута), потом в большинстве (33), а также Матвей Мичков (13), Захар Бардаков (32), Иван Зинченко (33) и Павел Порядин (46).

У белорусской сборной численное преимущество реализовал Роман Горбунов (24), который до этого не забил буллит (17), также шайбу забросил Егор Игнатенко (53).

Напомним, что 2 мая встреча команд, прошедшая в Челябинске завершилась со счетом 4:0 в пользу «России 25». 5 мая это команда сыграет в Астане против Казахстана

Хоккей

Товарищеский матч

«Россия 25» - Белоруссия - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Зыков, 6:51, 14:23 (б); Мичков, 12:21; Бардаков, 31:55; Зинченко, 32:07; Порядин, 45:48 - Горбунов, 24:56 (б); Игнатенко, 52:23.

Вратари: Серебряков - Колосов (00:00-32:07), Шостак (32:07-60:00).