Американский журналист: Орлов хочет вернуться в «Вашингтон»

Американский журналист Мэтт Портер заявил, что российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассматривает вариант с возвращением в «Вашингтон Кэпиталз».

«Похоже, Орлов хочет подписать контракт с «Кэпиталз». Он открыт для переговоров с «Бостоном», но в «Вашингтоне» он провёл много лет. «Это будет мой последний контракт», - сказал Орлов», - написал Портер в своих соцсетях.

Напомним, Орлов начинал сезон в «Вашингтоне», за который выступал более десяти лет, однако в конце «регулярки» был обменян в «Бостон».

В итоге «Брюинз» не смогли преодолеть четвертьфинал конференции, уступив «Флориде Пантерз» (4-3 в серии).