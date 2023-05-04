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Дубль Барбашева принес «Вегасу» победу над «Эдмонтоном», которого не спас покер Драйзайтля

Команды забросили десять шайб на двоих.
04 мая 2023 08:08
автор: Александр Шульгин

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на своем льду обыграл «Эдмонтон Ойлерс».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Иван Барбашев. Еще по одной шайбе забросили Майк Амадио, Марк Стоун, реализовавший большинство, Чендлер Стивенсон и Джек Айкел, также воспользовавшийся численным перевесом.

Гости ответили покером в исполнении Леона Драйзайтля. Дважды немец забрасывал в большинстве и еще дважды отличился в равных составах.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса».

Вторая встреча пройдет 6 мая также на домашней арене «рыцарей».

источник: «Советский спорт»
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