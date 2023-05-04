«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» и повела в полуфинальной серии Востока

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бретт Пеше, Сет Джарвис, Йеспери Котканиеми, Брэди Шей и Йеспер Фаст.

Гости ответили единственным точным броском в исполнении Натана Бастиана.

Отметим, что в составах обеих команд отсутствуют российские легионеры.

Второй матч пройдет 6 мая, также в Роли, затем серия переедет в Ньюарк.