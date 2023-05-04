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Орлов заявил, что хочет вернуться в «Вашингтон»

Хоккеист был обменян в «Бостон» накануне старта плей-офф.
04 мая 2023 09:02
автор: Александр Шульгин

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов заявил, что хотел бы вернуться в «Вашингтон Кэпиталз».

«Это тяжело, но, наверное, да, хочу вернуться в «Вашингтон». Поговорю со своим агентом. Посмотрим. Я до сих пор не знаю, каков мой план, улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь. Очевидно, мне придется принять решение, где я буду. Мне нужно поговорить со своей семьей и двигаться дальше», - цитирует Орлова The Hockey News.

Напомним, Орлов начинал сезон в «Вашингтоне», за который выступал более десяти лет, однако в конце «регулярки» был обменян в «Бостон».

В итоге «Брюинз» не смогли преодолеть четвертьфинал конференции, уступив «Флориде Пантерз» (4-3 в серии).

источник: The Hockey News
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