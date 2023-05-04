Барбашев стал первой звездой матча плей-офф НХЛ c «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев признан первой звездой первого матча полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз».
Напомним, хоккеист оформил дубль и помог своей команде победить со счетом 6:4.
Еще по одной шайбе забросили Майк Амадио, Марк Стоун, реализовавший большинство, Чендлер Стивенсон и Джек Айкел, также воспользовавшийся численным перевесом.
Гости ответили покером в исполнении Леона Драйзайтля. Дважды немец забрасывал в большинстве и еще дважды отличился в равных составах.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса».
Вторая встреча пройдет 6 мая также на домашней арене «рыцарей».
источник: NHL (НХЛ)