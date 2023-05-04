Чемпион мира Кокарев объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Денис Кокарев объявил о завершении своей спортивной карьеры.

«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно. Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера.

Обстоятельства сказывались, надо было принимать решение. Есть нюансы, семье надо много времени уделить, поэтому принял такое взвешенное решение. Хочется направить энергию в другое русло», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Добавим, что Кокареву 37 лет. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Помимо бело-голубых, форвард выступал за ТХК, ХК МВД, «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», «Витязь», «Спартак» и «Тамбов».