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«Авангард» написал письмо в КХЛ и ФХР, ранее агенты назвали капитана команды «крысой» и «подлизой»

Клуб просит оценить слова Бабаева и Пилко.
04 мая 2023 14:15
автор: Максим Скороходов

Омский «Авангард» написал обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко о капитане команды Дамира Шарипзянова.

Бабаеву и Пилко не понравились высказывания Шарипзянова в одном из интервью, в котором хоккеист обвинил агентов в завышенных требованиях для подписания новых контрактов для лидеров «Авангарда». Бабаев за это интервью назвал игрока «крысой», а Пилко заявил, что Шарипзянов «умеет вылизывать нужных людей».

- «Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку, - говорится в сообщении клуба.

«Авангард» в нем обвинил Бабаева и Пилко в нарушении норм этики.

источник: ХК «Авангард»
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