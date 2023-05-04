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Стала известна возможная причина неудачной игры Кузнецова в прошедшем сезоне НХЛ 

Согласно источнику, у россиянина сложилось недопонимание с бывшим главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом. 
04 мая 2023 16:13
автор: Глеб Шевяков

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказал мнение по поводу неудачного сезона форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в сезоне-2022/2023.

«Вполне возможно, что у россиянина испортились отношения со своим наставником вследствие чего нападающий показал в этом сезоне не лучшую свою игру. В их взаимоотношениях чувствовалось недопонимание. В день увольнения тренера Кузнецов выразил неприкрытое недоумение тем, сколько времени он провел за «просмотром видеоклипов» с Лавиолеттом. Безусловно, новый специалист для команды должен выбираться согласно его тренерским качествам, а не для то, чтобы вернуть форму российскому форварду, однако это тоже должно оставаться в приоритете для клуба», – заявил Эль-Башир.

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ в составе Вашингтона Кузнецов сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. «Кэпс» впервые за девять лет не смогли пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Из-за неудачных результатов команды Лавиолетт покинул должность главного тренера столичной команды.

источник: The Athletic
Стала известна возможная причина неудачной игры Кузнецова в прошедшем сезоне НХЛ 
Согласно источнику, у россиянина сложилось недопонимание с бывшим главным тренером «Вашингтона» Питером Лавиолеттом. 
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