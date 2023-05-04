Агент нападающего «Ак Барса» Воронкова подтвердил, что игрок продолжит карьеру в НХЛ

Александр Черных, агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, подтвердил, что он продолжит карьеру в НХЛ.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке - в «Коламбус Блю Джекетс», - сказал агент агентству Winners.

Отметим, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги в составе казанской команды 22-летний хоккеист провел 78 матчей и заработал 43 (26+17) очка.

На стадии плей-офф КХЛ он забросил восемь шайб и отдал четыре ассиста.

Напомним, что во время проведения драфта 2019 года «Коламбус» выбрал российского игрока под общим 114-м номером.