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Агент нападающего «Ак Барса» Воронкова подтвердил, что игрок продолжит карьеру в НХЛ

22-летний хоккеист определился с будущем.
Агент нападающего «Ак Барса» Воронкова подтвердил, что игрок продолжит карьеру в НХЛ
04 мая 2023 19:08
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Александр Черных, агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова, подтвердил, что он продолжит карьеру в НХЛ.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке - в «Коламбус Блю Джекетс», - сказал агент агентству Winners.

Отметим, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги в составе казанской команды 22-летний хоккеист провел 78 матчей и заработал 43 (26+17) очка.

На стадии плей-офф КХЛ он забросил восемь шайб и отдал четыре ассиста.

Напомним, что во время проведения драфта 2019 года «Коламбус» выбрал российского игрока под общим 114-м номером.

источник: Хоккейное агентство «Winners»
Агент нападающего «Ак Барса» Воронкова подтвердил, что игрок продолжит карьеру в НХЛ
Агент нападающего «Ак Барса» Воронкова подтвердил, что игрок продолжит карьеру в НХЛ
22-летний хоккеист определился с будущем.
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