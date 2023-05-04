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К нападающему «Авангарда» Ткачеву есть интерес в НХЛ

Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Тракторе».
04 мая 2023 20:17
автор: Александр Поволоцкий

Агент экс-форварда «Авангарда» Владимира Ткачева заявил, что его клиент не ведет переговоры с клубами КХЛ.

Отмечается, что в 27-летнем хоккеисте заинтересованы команды из НХЛ.

«Ткачев может перейти в «Трактор»? Эта информация не соответствует действительности. Ни с одним клубом КХЛ переговоров на данный момент нет. И в ближайшие месяцы не будет. Мы изначально сказали, что в первую очередь настроены на НХЛ», - цитирует «РБ-Спорт» Шуми Бабаева.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачев провел 64 матча, в которых набрал 59 (23+36) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий набрал 14 (3+11) очков в 14 встречах.

источник: «РБ-Спорт»
К нападающему «Авангарда» Ткачеву есть интерес в НХЛ
Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Тракторе».
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