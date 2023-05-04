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Игроки «Колорадо» и «Рейнджерс» усилят сборную Финляндии на ЧМ-2023

Обе команды вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.
04 мая 2023 21:32
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко усилят сборную Финляндии на чемпионате мира 2023 года, который пройдет у них на родине, а также в Латвии.

По информации пресс-службы Ассоциации хоккея Финляндии, оба игрока прибудут в расположение национальной команды.

Напомним, «Колорадо» и «Рейнджерс» завершили борьбу за Кубок Стэнли уже по результатам первого раунда плей-офф.

ЧМ пройдет с 12 по 28 мая. Сборная России не примет участия в соревнованиях, будучи отстраненной от турниров под эгидой IIHF.

источник: Ассоциация хоккея Финляндии
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