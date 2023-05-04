Игроки «Колорадо» и «Рейнджерс» усилят сборную Финляндии на ЧМ-2023

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко усилят сборную Финляндии на чемпионате мира 2023 года, который пройдет у них на родине, а также в Латвии.

По информации пресс-службы Ассоциации хоккея Финляндии, оба игрока прибудут в расположение национальной команды.

Напомним, «Колорадо» и «Рейнджерс» завершили борьбу за Кубок Стэнли уже по результатам первого раунда плей-офф.

ЧМ пройдет с 12 по 28 мая. Сборная России не примет участия в соревнованиях, будучи отстраненной от турниров под эгидой IIHF.