Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Петр Клима скончался в 58 лет

Ушел из жизни экс-форвард «Эдмонтона» Петр Клима. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Детали случившегося не уточняется. Известно лишь, что чешскому хоккеисту было 58 лет.

«Выражаем соболезнования семье Клима и его близким. Он забросил одну из самых знаковых шайб в истории «Эдмонтона», – говорится в сообщении «Ойлерз».

Напомним, Петр Клима помог «Эдмонтону» выиграть Кубок Стэнли в 1990 году. В финальной серии «Ойлерз» одолели «Бостон». Также чешский нападающий выступал в НХЛ за «Детройт», «Тампу-Бэй», «Лос‑Анджелес» и «Питтсбург». В североамериканской лиге он набрал 625 (341+ 284) очков в 881 матчах.