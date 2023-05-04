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Сборная Финляндии в овертайме обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура 

В соревнованиях могла принять участие национальная команда России, но ее место заняла Швейцария.
04 мая 2023 21:56
автор: Глеб Шевяков

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Чехии (3:2 ОТ) в первом матче Еврохоккейтура.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

В составе финской команды шайбы забросили Харри Песонен (18-я минута), и Микаэль Руохомаа (60). За чехов отличились Рональд Кнот (49) и Роман Червенка.

Победную точку в овертайме поставил вновь хоккеист «Львов» Харри Песонен.

Таким образом, сборная Финляндии заработала два очка в первом матче турнира, на счету национальной команды Чехии - одно очко.

В этим минуты проходит параллельный матч соперников - сборных Швеции и Швейцарии.

источник: «Советский спорт»
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