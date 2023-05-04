«Коламбус» официально объявил о подписании Воронкова 

Российский нападающий Дмитрий Воронков стал игроком «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба «мундиров».

Сообщается, что генеральный менеджер хоккейного клуба Ярмо Кекалайнен выступил с заявлением по поводу подписания 22-летнего хоккеиста.

«Дима — мощный и выносливый форвард, который может играть на нескольких позициях. Он провел потрясающий сезон в КХЛ. Он обладает ценным опытом и отличной реализацией моментов. У него есть большой потенциал и мы все в предвкушении, когда он присоединится к команде и продолжить прогрессировать здесь», – заявил менеджер.

Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ в составе «Ак Барса» Воронков сыграл 78 игр, забросил 26 шайб и оформил 17 результативных передач.