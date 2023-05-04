Панарин впервые прокомментировал свою игру в плей-офф НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями после вылета команды из Кубка Стэнли.

Отметим, что российский нападающий провел 7 матчей в плей-офф НХЛ и отдал 2 голевых паса. Таким образом, он повторил свой антирекорд 6-летней давности: тогда хоккеист, выступавший за «Чикаго», также не смог поразить ворота соперника.

«Моя первая мысль – я разочарован. Сейчас я ощущаю опустошение. Я, конечно, плохо играл, я не дал результата и слишком рано расстроился. После этого всё пошло как снежный ком.

В плей-офф всё удваивается, в том числе и давление, а потом ты оказываешь двойное давление на себя. Это трудно объяснить», – заявил Панарин в интервью Lohud.