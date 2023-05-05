34 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Торонто»

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» на выезде обыграли «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей льда. В ходе матча «Флорида» уступала со счётом 0:2. В составе «Торонто» уже в первом периоде отличились Александр Керфут и Райан О'Райлли. На эти две шайбы канадского клуба, «Пантеры» ответили голами Антона Лунделля, Александра Баркова и Густава Форслинга.

Таким образом, «Флориде» удалось удвоить преимущество в серии до четырёх побед - 2-0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36. Его визави Илья Самсонов совершил в этой встрече 26 сейвов.

Третий матч серии состоится во Флориде в ночь с 7 на 8 мая. Начало встречи - в 02:00 по московскому времени.