Сергей Бобровский признан первой звездой матча «Торонто» - «Флорида»

В ходе встречи Бобровский отразил 34 броска по своим воротам из 36.

Второй звездой матча был признан форвард «Флориды» Антон Лунделль, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой встречи стал автор победной для «Флориды» шайбы, шведский защитник «Пантерз» Густав Форслинг.

Напомним, встреча завершилась победой «Флориды» со счётом 3:2. Таким образом, «пантеры» удвоили преимущество в серии до четырёх побед – 2-0.

Третий матч серии состоится в «Торонто» в ночь с 7 на 8 мая по московскому времени. Начало встречи запланировано на 02:00.