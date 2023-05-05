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«Он был просто непробиваем». Главный тренер «Флориды» - об игре Бобровского

Пол Морис высоко оценил выступление Бобровского во втором матче с «Торонто»/
05 мая 2023 08:54
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высоко оценил игру голкипера команды, россиянина Сергея Бобровского во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли.

«Вам нужно, чтобы у вас был голкипер, готовый выигрывать серию каждый вечер, и сегодня Сергей сделал это. Не думаю, что ему было легко на старте матча. Мы плохо помогали ему в первые десять минут матча, но затем он собрался. Иногда ты находишься на скамейке запасных и чувствуешь, как играет твой вратарь: «Ого, он сегодня просто непробиваем». И это именно то, что он дал нашей команде сегодня», - приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одержала победу со счётом 3-2 и повела в серии – 2-0. Третий матч серии состоится во Флориде в ночь с 7 на 8 мая. Начало встречи - в 02:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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