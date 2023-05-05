Бобровский побил 27-летний рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал пятую победу подряд в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года.

Таким образом, Бобровский побил клубный рекорд, установленный Джоном Ванбисбруком в 1996 году - тогда американский голкипер «Пантерз» смог оформить четыре победы в плей-офф подряд.

Примечательно, что в том сезоне «Флориде» удалось дойти до финала Кубка Стэнли, где «пантеры» уступили «Колорадо» со счётом 0-4 в серии.

Напомним, Бобровский был признан первой звездой второго матча полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф. «Флорида» ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии состоится в «Торонто» в ночь с 7 на 8 мая по московскому времени. Начало встречи запланировано на 02:00.