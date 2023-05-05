НХЛ объявила претендентов на приз лучшему защитнику сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила трех претендентов на награду «Норрис Трофи», вручаемую лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в список претендентов на приз вошли хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, игрок «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и обладатель этой награды в прошлом сезоне Кейл Макар, выступающий в «Колорадо Эвеланш».

По итогам регулярного чемпионата Фокс записал себе в актив 72 (12+60) очка в 82 матчах, Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах. Макар принимал участие только в 60 матчах регулярного сезона, в которых он набрал 66 (17+49) очков.

Ни один из этих игроков не продолжает борьбу за Кубок Стэнли, либо не попав, либо уже закончив выступление в плей-офф.